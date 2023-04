Bergamo | tanta gente in strada per il 25 Aprile | c’è anche Rosi Bindi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 aprile 2023)scende inper la Festa della Liberazione. Martedì 25ha preso parte al corteo per le strade cittadine. La cerimonia ha preso il via alle 8.30 con la deposizione alla Rocca delle corone d’alloro alle lapidi che ricordano i Caduti per la Libertà, i Caduti nei Campi di Concentramento e al monumento ai Caduti della Divisione Legnano e dell’Esercito di Liberazione Italiano 1943-1945. Un’ora più tardi da piazzale Marconi è partito il corteo che attraversa viale Papa Giovanni XXIII, via Camozzi, via Pignolo (con la fermata alla lapide dedicata a Ferruccio dell’Orto), via Tasso con arrivo in piazza Vittorio Veneto, dove poi ci saranno i discorsi ufficiali. A partite da quello del sindaco Giorgio Gori, presente in prima fila insieme al presidente ...