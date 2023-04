(Di martedì 25 aprile 2023) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora, che disastro contro il Torino all'Olimpico FLOP ...

Andiamo a vedere i 'top' e i 'flop', ossia chi ha dato gioie (e dolori) ai fantallenatori. TOP Tre calciatori si sono distinti particolarmente: Romelu(54 crediti) ha segnato una doppietta (con assist) contro l'Empoli, uscendo finalmente dal periodo complicato per lui e per la squadra nerazzurra. Rafael Leao (64), attaccante del Milan, ha ...c'è. Si vede e si sente. L'Inter applaude alla sua prova muscolare e si gode il figliol ... Ma intantoRom!E non è ancora finita, perché dopo ili tifosi nerazzurri applaudono la bentornata coppia Lu - La . Proprio l'attaccante belga smarcato da Barella, appena subentrato a Gagliardini, ...

Bentornato Lukaku, certezza Leao. Luis Alberto e Barrow non pervenuti La Gazzetta dello Sport

Riflettori puntati su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: la LuLa fa il pieno di bonus al fantacalcio, trascinando l'Inter alla vittoria ...PERISAN 5,5 – La sensazione è che sul primo gol di Lukaku potesse perfino arrivarci. Un paio di incertezze in uscita, ma anche una bella parata nella ripresa. EBUEHI 5,5 – Troppo timido quando potrebb ...