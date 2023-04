Benedetta sparla di Mattia e lui la scopre | “Tamarro | piace solo perché bello”

Leggi su biccy

(Di martedì 25 aprile 2023) Nonostante sia ancora nella scuola di Amicigrazie a, ieriVari hato del collega durante un momento di confidenze con Maddalena Svevi. “Ti rendi conto che lui è da due anni qui dentro e davanti le telecamere si limita? Certi comportamenti che ha non li fa nemmeno per la televisione, maè cog***e, che è peggio.non ci fa bella figura. Lui è cog****e e fa troppe cavolate di cui non si rende conto. E secondo me non è nemmeno troppo televisivo come pensate voi,per stare qui dentro da due anni dovrebbe essere più sveglio. Quando dice ‘bro, fra’, ‘parlo alle maglie dorate’ ècosì di suo. Sbaglia troppe cose per essere televisivo. Ogni volta che gli danno un guanto va in ...