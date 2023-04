Beatrice Valli e Marco Fantini | le dolci parole per la piccola Matilda Luce | ' All' Amore e alla Luce che emani'

A poche ore dalla nascita della quartogenita die Marco Fantini , il profilo dei due neo genitori pullula d'amore. L'ex tronista di Uomini e Donne , già dopo il parto aveva annunciato la nascita della piccola Matilda Luce con parole ...'Ecco Matilde Luce'. Il volto di Canale 5 mamma per la quarta volta: poco fa l'annuncio della coppia vipha finalmente partorito. Diversi giorni dopo aver raccontato che il suo quarto figlio, o meglio figlia, non ne voleva sapere di venire alla luce, ecco finalmente arrivata, la lieta ...Carlo e Camilla, prove royal nella cappella di St. George E POLEMICHE Fotogallery - Ferragnez a Roma, la dolce vita tra divertimenti e arte PRESENTAZIONI SOCIAL Fotogallery -ha partorito, ecco Matilda Luce LETTERA INTIMA Fotogallery - Aurora Ramazzotti, selfie allo specchio per un messaggio di body positivity SI RIMETTONO IN FORMA Fotogallery - L'...

Beatrice Valli ha partorito, sui social presenta la quarta figlia TGCOM

A poche ore dalla nascita della quartogenita di Beatrice Valli e Marco Fantini, il profilo dei due neo genitori pullula d'amore. L'ex tronista di Uomini e Donne, già dopo il ...È attraverso un post su Instagram che Beatrice Valli, influencer da tre milioni di follower, annuncia la nascita della figlia. Per la bolognese 28enne si tratta della… Leggi ...