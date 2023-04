Bayern Monaco | niente rinnovo per un difensore | sarà uno svincolato di lusso!

Su Scalvini, come per Frattesi, ci sarebbero diversi club come ad esempio il Liverpool di Jurgen Kloop, l'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone ed ildel neo allenatore Thomas Tuchel. © ...Commenta per primo Lucas Hernandez firmerà a breve un nuovo contratto fino al 2027. A riportarlo è Sky Sports De , secondo cui ilriconosce in lui un giocatore chiave e le trattative sono a buon punto.La moglie del difensore delha scritto una pesantissima Story su Instagram Il 27enne frequenterebbe da tempo la showgirl italiana Cristina Buccino, 38 anni La vicenda sta trovando spazio sui giornali di mezzo mondo.

