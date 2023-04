Bayern Monaco | Lucas Hernandez pronto al rinnovo di contratto

... la moglie di Lucas Hernandez, difensore dele ...Madrid - Celta 2 - 0 CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 Mainz 05 -M. 3 - 1 15:30 Hoffenheim - ... 4 - 0 CALCIO - LIGUE 1 17:00 Auxerre - Lille 1 - 1 21:00 Lens -3 - 0 CALCIO - EREDIVISIE 18:45 sc ...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola stamane, le altre due importanti società ufficialmente iscritte alla corsa al nativo di Chiari sarebbero anchee Atletico ...

Claudio Nassi, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, si è così espresso su TMW sul momento del calcio italiano: "Cinque squadre in semifinale nelle coppe europee hanno ...Il Milan sta già pensando alla prossima stagione e vuole muoversi in vista del mercato. Maldini ha pronto un colpo in casa Bayern Monaco