Basket femminile | Serie A1 | Schio vince gara-3 | chiude la serie con Venezia e vola in finale

(Di martedì 25 aprile 2023) E’ la Famila Wuberla seconda finalista dei playoff scudetto diA1 2022/2023 di. Le arancioni, in un PalaRomare stracolmo, superano in-3 nel derby veneto le ragazze della Umana Reyerndo così laall’incontro decisivo dopo la vittoria per parte fin qui. 62-57 il punteggioche decretano come le padroni di casa andranno ora a giocarsi la vittoria del tricolore contro la Virtus Bologna. Tanta fatica in fase realizzativa per entrambe nel primo quarto, dove spiccano i canestri di Mabrey e Delaere, due per parte, poi con Nicolodi le ospiti chiudono avanti con il misero 9-10 di parziale. Nel secondo quarto accelerano le arancioni di ...