Barcellona | Xavi | “Non abbiamo ancora vinto la Liga Semmai matematicamente in Champions”

(Di martedì 25 aprile 2023) “La gente sa bene che difficoltàavuto anche a livello istituzionale, non siamocampioni, ma se riusciremo a vincere lalo faremo con grandi meriti. E’ chiaro che ogni vittoria in più ci dà maggiore tranquillità, ma ci sono24 punti in palio e noi ne11 di vantaggio. È un distacco significativo, ma non definitivo”. Così, allenatore del, prima della sfida contro il Rayo Vallecano, altro passo verso la conquista ormai imminente della: “Non pensiamo ai record o ai 9 gol incassati in queste 30 partite, non penso ai 100 punti,vedo che siamoqualificati allacon 8 giornateda giocare”. E ...

Commenta per primoSimons sta disputando un'ottima stagione al PSV . Il prodotto della Masia delha siglato 15 gol e 9 assist. Tutto ciò significa che quest'estate è prevista una 'guerra' PSV - PSG. Il ...Manca solo la matematica ma gli 11 punti di ritardo sula 8 giornate dalla fine, dicono che il Real Madrid con ogni probabilità dovrà cedere lo scettro ai catalani di. Carlo Ancelotti ...Commenta per primo Nuovo contatto in privato trae Gavi , un incontro che ha portato al risultato sperato dai tifosi del. Secondo quanto spiegato da Sport , il centrocampista blaugrana ha riferito al tecnico che non ha nessuna ...

Barcellona a un passo dal titolo. Xavi e il DNA perduto: solo 54 gol fatti e appena 9 subiti TUTTO mercato WEB

Il tecnico del Barcellona Xavi ha preso parte alla conferenza stampa pre-gara in vista dell'impegno di domani contro il Rayo Vallecano.Le parole in conferenza stampa di Xavi alla vigilia di Rayo Vallecano-Barcellona, gara valida per la 31ª giornata de La Liga spagnola ...