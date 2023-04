, invece, dal 2 al 4 giugno il trisè C1, C2 e C3. Come tradizione, per la gara di Monaco viene confermata la scelta delle mescole più morbide della gamma. Lungo le strade del ...E anche la scelta di voler giocare ala scorsa settimana " che gli è valsa la conquista ... se avessedi partecipare a quest'ultimo torneo. Ecco, per chiudere, proprio la decisione di ..., invece, dal 2 al 4 giugno il trisè C1, C2 e C3. Come tradizione, per la gara di Monaco viene confermata la scelta delle mescole più morbide della gamma. Lungo le strade del ...

Barcellona, scelto il prossimo vice Lewandowski | Mercato ... Calciomercato.com

Sono state comunicate a tutte le squadre le scelte delle mescole Pirelli per i Gran Premi di Monaco e Spagna. Nel Principato, dal 26 al 28 maggio i dieci team avranno a disposizione gli pneumatici più ...Il calciatore, accostato per settimane anche alla causa nerazzurra, ha deviato il proprio percorso in uscita dalla Premier League ...