Barbie | in vendita la prima bambola con la sindrome di Down

L'originale, lanciata nel 1959, aveva gambe lunghe, una vita sottile e capelli biondi fluenti. Secondo uno studio dell'Università del South Australia c'era una possibilità su 100.000 che una ...Nel 2016 sono usciteCurvy,Tall ePetite, oltre a diverse tonalità della pelle per rappresentare etnie diverse. vedi anche, la nuova bambola con apparecchio acustico e ...

In vendita negli Usa la prima Barbie con la sindrome di Down Agenzia ANSA

Mattel ha assicurato di aver lavorato a stretto contatto con la National Down Syndrome Society (NDSS) americana per garantire che la bambola rappresentasse accuratamente una persona con la sindrome di ...