Barbie con la sindrome di Down | la collezione inclusiva di Mattel

In nome dell'inclusione, infatti, l'ultima nata in casa Mattel è unagli occhi un po' allungati, l'espressione dolce e una collana appesa al colloil "cromosoma 21", quello di chi ha ...E allora mi domando: che senso ha fare unala sindrome di Down se poi eliminiamo i bambinila sindrome di Down Mio figlio ha bisogno di amici come lui, non di giocattolile sue ...Mattel, azienda statunitense di giocattoli, ha immesso sul mercato la primasindrome di Down. Nella realizzazione l'azienda ha collaboratola National Down Syndrome Society americana, per rendere la bambola realistica e promuovere una maggiore sensibilizzazione ...

Napoli. 'Oggi è un giorno speciale per Alba e per i bambini come lei. Barbie ha fatto un regalo incredibile per tutti, quello di realizzare una Barbie con la sindrome di Down… Leggi ...