Balotelli | ' ' Ero da Pallone d' oro | ma giocavo al mio 20%' '

Ospite del podcast di Fedez, \''Muschio Selvaggio\'', Marioparla della sua carriera e di quanto avrebbe potuto dare al calcio italiano se ...Mario fu così affidato, quando aveva quattro anni, alla famiglia, dove è cresciuto ... è morto nel 2015 ): "Quando sono andato in affidamento ne ho sofferto , all'inizio non lo capivo,...Ha esordito nell' Inter , ha giocato nel Milan . Ma pochissimi sapevano che Marioè stato a un passo dalla Juventus . Il 32enne ormai ex SuperMario, forse il più grande talento (sprecato) del calcio italiano degli ultimi 15 anni, è stato intervistato da Fedez nel suo ...

Mario Balotelli: "Ero vicino alla Juve, poi arrivò il Milan. Mourinho non è un tipo semplice. E sulla nazionale..." Eurosport IT

Mario Balotelli torna a far parlare di sé. Il classe ’90, oggi in forza agli svizzeri del Sion, è stato ospite del podcast di Fedez, Muschio Selvaggio. Una lunga chiacchierata, in cui Balotelli ha aff ...L'attaccante del Sion rivela di aver parlato con Conte e Nedved prima che si intromettesse il Milan nella trattativa ...