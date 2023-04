C'è però iscritto alla corsa peranche il Napoli visti i buoni rapporti tra i due presidenti, Corsi e De Laurentiis . La valutazione dell'Empoli è di 15 20 milioni di ...Al 26' lo sfortunato autogol di Biraghi dopo la parata di Terraccianotiro di Caprari riapre i ...il portiere nerazzurro deve fermare in uscita Cambiaghi e poi distendersi un sinistro di. ...Commenta per primo Difficile salvarsi in una squadra che prende tre gol, ma T ommasoanche stavolta è riuscito a non affondare insieme ai compagni . L'Inter vince 3 - 0 a ...si accendono...

Baldanzi: sul talento dell'Empoli ci sono Milan e Napoli Virgilio Sport

L'annata del Milan sta procedendo senza intoppi all'insegna del successo, e in attesa dell'Euroderby di Champions Maldini e Massara iniziano a preparare i primi colpi di mercato.Il nome di Tommaso Baldanzi viene spesso accostato al Milan negli ultimi mesi: il trequartista classe 2003 dell'Empoli piace molto e viene tenuto d'occhio con grande attenzione ...