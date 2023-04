(Di martedì 25 aprile 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commenti Calciomercato: tutte le notizie 25 aprile ...

Quindi in linea con quanto il Diavolo offrirebbe al Real perè il classico profilo 'alla RedBird', ovvero con un rapporto decisamente interessante tra costo, qualità e anagrafe (20). ...Tommasoè uno dei gioielli in vista per il prossimo mercato. Il trequartista dell'Empoli è nel ... il possibile riscatto di Brahimdal Real Madrid (che hanno un controriscatto) e il futuro ...Ma qual è l'attuale valutazione diSinora i dirigenti toscani hanno evitato di approfondire l'argomento, contando su un'ascesa del prezzo: ora come ora si balla tra i 15 e i 20 milioni, in ...

Baldanzi, Diaz, CDK: il Milan, il Real e l’intrigo trequartisti La Gazzetta dello Sport

Molto ruota intorno al futuro di Brahim, che il Diavolo proverà a riscattare ma che a Madrid vogliono usare per fare cassa. Il fantasista dell’Empoli è il nome più caldo per sostituirlo, mentre De Ket ...Manca qualche mese, mancano ancora punti da trovare in campo per l'aritmetica Scudetto, ma Giuntoli prepara già il colpo di calciomercato.