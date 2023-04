Bad Education | la recensione | It’s a Bad | Bad | Bad | Bad World

(Di martedì 25 aprile 2023) Il (nostro) Far East Film Festival 2023 inizia partendo dalla domanda: nasciamo cattivi o diventiamo tali? La risposta ce la dà Kai Ko, alla sua opera prima da regista dopo essere esploso come attore, e non lascia tregua. Iniziamo con questa domanda la nostradi Bad, il film con cui Kai Ko si ripresenta al Far East Film Festival 2023 non più da interprete - aveva impazzato nel film d'esordio di Giddens Ko, You Are the Apple of My Eye - ma come regista, e alla sua opera prima convince decisamente. Perché propone tanti elementi visti nei film di genere ma ri-assemblati in una maniera nuova, o comunque accattivante. Kai Ko si chiede e chiede al proprio pubblico: in che percentuale il mondo è fatto di persone buone e persone cattive? Penseremmo, ingenuamente e idealmente, 50 …

Sono state due anteprime europee, Ajoomma di He Shuming, prima co - produzione tra Singapore e Corea del Sud, e la commedia nera, scritta e prodotta da Giddens, ragazzo terribile del cinema taiwanese, ad aprire oggi al Teatro Nuovo il 25/o Far East Film Festival, il più grande osservatorio europeo sul cinema ...

