Aversa “Ho mal di testa” | 29enne morto durante trasporto in ospedale

(Caserta) - Dopo la pubblicazione, il 10 marzo, su queste colonne delle proteste elevate dai ... ex Iacp, per segnalare la presenza di un'autoclavefunzionante al punto da causare perdita ...... pur avendo preso parte agli appuntamenti pomeridiani, ha dovuto dare forfait alla cena per un... Stefano, che ha ricordato come la Fondazione sia impegnata in tutto il mondo nel dare un ...Ragazza morta a 16 anni: la corsa all'ospedale dipoi il decesso La ragazza, orfana di ...all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dopo essersi recato al pronto soccorso per undi ...

Aversa, perdita d'acqua riparata con una busta: ancora disagi in ... PUPIA

Aversa (Caserta) - Dopo la pubblicazione, il 10 marzo, su queste colonne delle proteste elevate dai cittadini aversani residenti nelle palazzine dell'Acer, ex ...