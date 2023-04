Autista di autobus al primo giorno di lavoro si perde

Alla comodità ci si abitua in fretta: tra, metropolitane, taxi e applicazioni per chiamare un, qualunque destinazione si raggiunge con facilità, conoscendo in tempo reale percorrenze ...Grazie all'intervento dell', Gabriele Borelli, 29 anni, che ha bloccato immediatamente le porte dell'e telefonato alla centrale operativa del 112, l'uomo è stato portato in carcere. ...L'episodio è avvenuto a Bologna: l'uomo è stato portato in carcere con l'accusa di violenza sessuale. Decisivo l'intervento dell', Gabriele Borelli, 29 anni, che ha bloccato subito le porte del mezzo e telefonato alla centrale operativa del ...

La conducente di bus e il gesto che sorprende: la gentilezza è contagiosa Corriere della Sera

Un’anziana signora doveva scendere dal bus, la giovane autista si ferma e l’aiuta a raggiungere una pensilina. Un piccolo gesto che dà speranza, forza e un’immensa gratitudine ...L'episodio è avvenuto a Bologna: l'uomo è stato portato in carcere con l'accusa di violenza sessuale. Decisivo l'intervento dell'autista, Gabriele Borelli, 29 anni, che ha bloccato subito le porte del ...