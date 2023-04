Aurora Napolitano travolta e uccisa dalla mamma in auto | l' ira del padre contro la ex e il nuovo compagno | «Voglio giustizia»

(Di martedì 25 aprile 2023) Non poteva avere sviluppi più amari la tragedia della terribile morte della piccola, la bambina di sei anni (sette li avrebbe compiuti il mese prossimo)a...

Non poteva avere sviluppi più amari la tragedia della terribile morte della piccola, la bambina di sei anni (sette li avrebbe compiuti il mese prossimo) travolta e uccisa a Casalnuovo da un'automobile in retromarcia guidata dalla mamma, Rosa Palma. La trentatrenne ...... l a mamma 33enne che a Casalnuovo sabato pomeriggio, senza patente si è messa alla guida di un'auto di grossa cilindrata e ha travolto e ucciso la sua unica figlioletta,, di soli ...Estratto dell'articolo di www.leggo.it mamma investe la figlia 3 Una bambina di 7 anni,, è stata travolta e uccisa per errore dall'auto guidata dalla mamma, intenta a fare retromarcia. L'incidente era avvenuto da ...

Aurora muore travolta dall'auto guidata dalla mamma NapoliToday

Aurora Napolitano, 6 anni, è stata travolta e uccisa dalla mamma a Casalnuovo di Napoli. Rosa Palma, 33 anni, si era messa al volante della vettura senza saper guidare e priva di patente. Ieri il papà ...Non poteva avere sviluppi più amari la tragedia della terribile morte della piccola Aurora Napolitano, la bambina di sei anni (sette li avrebbe compiuti il mese prossimo) travolta e uccisa ...