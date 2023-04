“Attacchi di massa a Mosca” Così gli Usa hanno fermato il tentativo ucraino

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 aprile 2023) A febbraio, a pochi giorni dal primo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina, Kiev stava pianificando di attaccare. È quanto rivela il Washington Post, citando un report riservato Usa. Il generale Kyrylo Budanov, a capo della direzione dell'intelligence militare ucraina (Gur), aveva incaricato i suoi ufficiali di «prepararsi per glididel 24 febbraio» con tutto ciò che l'esercitodisponeva. Kiev aveva anche riflettuto di attaccare via mare con tritolo la città portuale di Novorossiysk sul Mar Nero. A Washington, però, stavano monitorando segretamente i piani ucraini. La Casa Bianca temeva infatti da tempo che glisul territorio della Russia potessero provocare una risposta aggressiva da parte del Cremlino. Il 22 febbraio, due giorni prima ...