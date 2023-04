Atripalda | via Appia chiude per lavori

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Il tratto stradale via-via Tufarole-via F.lli Troncone sarà interessato da un intervento di regimentazione delle acque bianche e di scolo. Per questo motivo, verrà istituito un divieto di sosta e di circolazione nei giorni del 26-27-28-29 aprile, dalle ore 8:30 fino alla fine dei. A tal proposito, in collaborazione con l’Air, sono stati studiati dei percorsi alternativi per i bus, in particolare prevedendo le fermate nei pressi della rotatoria del Centro Commerciale. Contestualmente, ulterioriinteresseranno altri punti di via, tuttavia senza la preclusione della circolazione veicolare. Un intervento di rifacimento del manto bituminoso, invece, interesserà via Fiume, via Gramsci e piazza Umberto I. Nel ...