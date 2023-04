ATP Madrid 2023 | gli avversari degli italiani qualificati | Cecchinato con Fucsovics | super big per Vavassori E Arnaldi…

Vincono Paire, Grenier e Karatsev Nella giornata di martedì 25 aprile si stanno concludendo le qualificazioni del MutuaOpen . Nel torneo maschile, si rivede Benoît Paire (161) che, grazie ...In attesa di buone notizie dalle qualificazioni Mercoledì si comincia nella Scatola Magica che ospita il MutuaOpen. Si comincia con il cuadro principal del secondoMasters 1000 della ...Tennisti che hanno le carte in regola per vincere il Masters 1000 di. 'Ci sono molti giovani ... ha concluso il tennista spagnolo , come riportato daTour. Photo credits:Tour Carlos ...

Marco Cecchinato si è qualificato al tabellone principale del Masters 1000 di Madrid e al primo turno se la dovrà vedere con il forte ungherese Marton Fucsovics: il numero 85 al mondo sfiderà il numer ...Una piccola valanga azzurra a Madrid, quella proveniente dalle qualificazioni del quarto Masters 1000 della stagione. Cecchinato, Vavassori e Arnaldi sono volati nel tabellone principale, così come Sa ...