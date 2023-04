ATP Challenger Torino 2023 | Musetti e Coric guidano l’entry list | presenti Sonego e Cecchinato

Questi solo alcuni dei nomi che offre l'entry list del175 'Piemonte Open Intesa Sanpaolo', diffusa oggi da. Una entry list che dunque vanta due Top 20 (Musetti e Coric) e otto Top 50. ...Lo scorso anno sono stati 28 gli eventi del circuitoospitati nel nostro paese. Tra coloro che stanno cercando di scalare il ranking per raggiungere i 20 connazionali in top 200 vi è ...Il ligure è in un ottimo momento di forma avendo trionfato neldi Murcia ed essendo giunto fino al secondo turno nel torneo500 di Barcellona dopo aver superato le qualificazioni. ...

Andrea Vavassori protagonista sfortunato al Challenger di Oeiras Ubitennis

L’Italia è una terra ricca di opportunità per i nostri tennisti, soprattutto a livello Challenger. Lo scorso anno sono stati 28 gli eventi del circuito ATP Challenger ospitati nel nostro paese. Tra co ...Esordio vincente per Flavio Cobolli e Gabriele Piraino nel ' Roma Garden Open' , ATP Challenger 75 in corso sulla terra rossa capitolina da 73 ...