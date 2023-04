Atletico Madrid | via libera alla cessione di un ex Real Madrid

... dicono che il Realcon ogni probabilità dovrà cedere lo scettro ai catalani di Xavi. Carlo ... Infine grandi elogi per Camavinga ("Dal punto di vistaha il motore di una Ferrari, da ...In Liga l', che viene dalla sconfitta esterna di misura contro il Barcellona ed é terzo con 60 punti, riceve il Maiorca, decimo a quota 40 e reduce dal successo casalingo per 3 - 1 ...... ma è ormai troppo tardi: il Girona batte 4 - 2 il Reale sale al nono posto con 41 punti; i madrileni restano secondi a quota 65 e ora rischiano l'assalto dell'. Nell'altra sfida ...

Juventus, anche Berta dell'Atletico Madrid in corsa per il ruolo di direttore sportivo TUTTO mercato WEB

I "Colchoneros" nelle precedenti sette gare interne non hanno mai chiuso in svantaggio il primo tempo In Spagna l' Atletico Madrid torna in campo dopo la sconfitta subita domenica scorsa al " Camp Nou ...Real Madrid demolito dal “piccolo” Girona che si sbarazza clamorosamente della squadra di Ancelotti con un netto 4-2 ...