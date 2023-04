Atletico Madrid | Simeone può restare | le parole di Cerezo

Su Scalvini, come per Frattesi, ci sarebbero diversi club come ad esempio il Liverpool di Jurgen Kloop, l'del "Cholo" Simeone ed il Bayern Monaco del neo allenatore Thomas Tuchel. © ...'Fino a quando le accuse non saranno dimostrate, saranno tutte supposizioni' . Lo ha detto il presidente dell'Enrique Cerezo in merito alle accuse al Barcellona sul caso Negreira. 'Sono nel calcio da 35 anni e non ho mai pensato che si potesse comprare un arbitro. Non ho mai avuto sospetti, né ...- Maiorca 1 (ore 19.30) Incontro valevole per la trentunesima giornata di Liga. L'viene dalla sconfitta esterna di misura contro il Barcellona ed é terzo con 60 punti. ...

Juventus, anche Berta dell'Atletico Madrid in corsa per il ruolo di direttore sportivo TUTTO mercato WEB

Il presidente dell’Atletico Madrid vorrebbe trattenere l’allenatore argentino: “I cicli finiscono quando le persone vogliono che finiscano, stiamo con Simeone da 11 anni” ...Questa stagione dell'Inter è ancora tutta da scrivere, con due competizioni ancora in ballo e un piazzamento Champions da conquistare. Per questo è ancora difficile programmare ...