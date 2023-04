Atletico Madrid | Cerezo | «Mai dubitato del Barcellona»

(Di martedì 25 aprile 2023) Le parole del presidente dell’, Enrique, sul caso Negreira: «Sono nel calcio da 35 anni e non ho mai pensato che si potesse comprare un arbitro» Il presidente dell’, Enrique, ha parlato del futuro di Simeone e del caso Negreira. Di seguito le sue parole a Pozuelo IN. CASO NEGREIRA – «So quello che ci hanno fatto sapere. Fino a quando le accuse non saranno dimostrate, saranno tutte supposizioni. Sono nel calcio da 35 anni e non ho mai pensato che si potesse comprare un arbitro. Non ho mai avuto sospetti, né contro ilné contro altri club». FUTURO SIMEONE – «Dico sempre la stessa cosa: i cicli finiscono quando le persone vogliono che finiscano. Stiamo con Simeone da 11 anni, ha ancora un anno di contratto e ...

Su Scalvini, come per Frattesi, ci sarebbero diversi club come ad esempio il Liverpool di Jurgen Kloop, l'del "Cholo" Simeone ed il Bayern Monaco del neo allenatore Thomas Tuchel.

