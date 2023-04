Atletica | Trofeo Liberazione 2023 | Federica Del Buono fa il suo debutto stagionale a Modena

Leggi su sportface

(Di martedì 25 aprile 2023) La mezzofondista azzurraDelha fatto il proprio esordio, in occasione della quarantaquattresima edizione del. L’atleta vicentina dei Carabinieri, campionessa europea nella staffetta di cross, ha cominciato fermando il cronometro in 5:44.57 sui 2000 metri. Molti atleti hanno preso parte anche alche celebra la giornata del 25 aprile allo stadio Paolo Rosi di Roma con oltre duemila presenze, in gara nell’edizione numero settantaquattro della manifestazione. Nei 600 metri l’allievo Francesco De Santis (Studentesca Rieti Milardi) con 1:19.18 riscrive la migliore prestazione italiana under 18 togliendola a Jacopo Peron (1:19.24 nel 2013). SportFace.