Atletica | Mo Farah si ritira Il fondista saluta dopo una carriera straordinaria

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) Moil mondo dell’leggera e della corsa. Il corridore britannico di origini somale, quattro volte campione olimpico sui 5.000 e 10.000 metri a Londra 2012 e Rio 2016, ha deciso di dare l’addio a tutte le competizioni sportive. L’ultima corsa in programma per lui sarà la Great North Run, mezza maratona che vede migliaia di podisti al via e che si sviluppa nel nord-est dell’Inghilterra, fra Newcastle e South Shields, del prossimo 11 settembre. Il tre volte iridato sui 5.000 e altrettante volte sui 10.000 metri, dedicatosi ormai alle maratone, dal 2018 in poi ha così commentato la cosa alla BBC: “La miaè stata incredibile. Mia moglie e i miei figli mi hanno accompagnato durante questo viaggio e ora voglio dare loro il mio tempo. Voglio anche essere coinvolto nello sport di base e restituire ...