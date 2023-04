Atex | affitti brevi | appello degli operatori del settore extralberghiero al sindaco di Sorrento

... per governare gli impatti negativi generati sul sistema abitativo dal mercato deglibrevi ...sanità) nei Comuni della Penisola Sorrentina,e Confcommercio hanno chiesto ai primi cittadini ...La richiesta al Governo in cinque punti Evidenzianoe Confcommercio: 'Negli ultimi venti anni ... A cominciare daglibrevi per uso turistico, che stanno progressivamente impattando sull'...... la necessità di seguire la recente sentenza del Tar Campania che impone il divieto per gli... Sergio Fedele, presidenteCampania Bernardo Amodio, presidenteNapoli

Gli operatori turistici del settore extralberghiero di Sorrento hanno rivolto un appello al sindaco Massimo Coppola per una regolamentazione degli affitti brevi. Atex ha chiesto al primo cittadino di ...