Atalanta-Roma | lancio di fumogeni | uno arriva in campo sfiorando Dybala

(Di martedì 25 aprile 2023) Bergamo. Il 3-1 dell’sullaha riservato tensioni ine anche sulle tribune. Durante tutta la partita sono volatinella zona sud del Gewiss Stadium. Già intorno al quarto d’ora del match i primi lanci tra settore ospiti e Curva Sud, che sono poi proseguiti anche nel secondo tempo. Intorno all’80’ un fumogeno lanciato dallo spicchio di tifosi dellato anche inPaulo, che non ha comunque riportato conseguenze. I vigili del fuoco sono intervenuti per ripulire ile permettere il normale proseguimento di partita. Non si segnalano invece particolari episodi di violenza fuori dallo stadio tra le tifoserie.

... dall'attenzione difensiva alla qualità in avanti: indubbiamente abbiamo fatto una buona partita', ha analizzato l'allenatore dell'ai microfoni di Dazn. Con la vittoria sulla, i ...Josè Mourinho ha analizzato la gara contro l'di Gasperini, commentando la sconfitta per 3 - 1 e i numerosi infortuni che hanno caratterizzato il termine del match ...Francesco Totti in diretta a Dazn torna a parlare di: lo fa al fischio finale della partita di Bergamo contro l'. Ecco le sue parole, apprezzatissime dai ...

RUI PATRICIO 4 Fulminato da Pasalic, per colpe non sue. Poi, regala una bella papera alla Roma, su Koopmeiners, dopo che Pellegrini aveva accorciato lo svantaggio. Perde per una sera la ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...