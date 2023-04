Atalanta | piega con merito la Roma e torna a sognare l’Europa

(Di martedì 25 aprile 2023) SERIE A. Difficile (se non impossibile) smorzare l’entusiasmo per la netta vittoria dell’sulla blasonata

... il difensore dei blucerchiati impatta di testa il calcio d'angolo di Augello ele mani a ... per proseguire con tutte le altre ad eccezione di un interessante- Roma , che chiuderà la ...Mentre una doppietta del fenomenale Leao2 - 0 il Lecce a San Siro. Con la semifinale di ... In attesa di- Roma, 'Monday Night' di lunedi 24 aprile, spiccano le vittorie di Udinese e ......corsa dei rossoneri verso un piazzamento in Champions ( Milan terzo a quota 52 ma Roma e... in senso stretto la stagione dei rossoneri prenderà unanetta a seconda di quel che accadrà. A ...

Fantacalcio, da Toloi ad Ibañez: top e flop difensori della 31ª giornata Footballnews24.it

SERIE A. Difficile (se non impossibile) smorzare l’entusiasmo per la netta vittoria dell’ Atalanta sulla blasonata Roma. Non ci sembra il caso di insistere sulla plateale papera del portiere avversari ...Come riporta il Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano non lo ammetterà mai (e con lui nemmeno la società), eppure la sensazione è che dai minuti finali della gara ...