Atalanta | Gasperini mette tutti in allerta | il big può andare via

La gara trae Roma si porta in dote una coda di polemiche e veleni. Il match che ha visto la vittoria per 3 - 1 della squadra dimette in difficoltà la Roma in chiave qualificazione Champions ..., Gian Pieroha parlato a Dazn dopo una vittoria tra le più importanti della stagione: 'Abbiamo affrontato una squadra indubbiamente forte. Per batterla in questo modo, c'era ...... Milan ed Inter avrebbero messo nel mirino anche su Giorgio Scalvini : il giovane stopper dell'classe 2003 sta vivendo una stagione da protagonista sotto la guida di Giampieroe la ...

Atalanta-Roma 3-1: Gasperini batte Mourinho e si iscrive alla corsa Champions Fiorentina.it

Giorgio Scalvini, jolly dell’Atalanta di Gasperini, ha diverse richieste di mercato tra Italia ed estero: la valutazione ...Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Calcio Totale su Rai Sport: Ad Hojlund consiglierebbe di restare un altro anno o di provare una grande ...