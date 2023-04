(Di martedì 25 aprile 2023) CALCIO. Martedì 25 aprile il giudice sportivo ha sanzionato il club per il lancio in campo di due bicchieri di plastica e per «iinsultanti» all’indirizzo del tecnico portoghese. Diecimilaalla Roma per lancio di fumogeni.

per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni bicchieri di plastica semi pieni per avere inoltre intonato cori insultanti nei confronti dell'...per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni bicchieri di plastica semi pieni per avere inoltre intonato cori insultanti nei confronti dell'......alle società si apprende che la società biancoceleste viene sanzionata con un'ammenda daeuro ...per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni ...

Atalanta, 5mila euro di ammenda per i cori dei tifosi contro Mourinho L'Eco di Bergamo

Il finale di gara tra Juventus e Napoli è stato anche più spigoloso di quello che abbiamo visto. Infatti il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per una giornata il vice allenatore d ...CALCIO. Martedì 25 aprile il giudice sportivo ha sanzionato il club per il lancio in campo di due bicchieri di plastica e per «i cori insultanti» all’indirizzo del tecnico portoghese. Diecimila euro a ...