Aston Villa-Fulham martedì 25 aprile 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 25 aprile 2023) Pareggiando a Brentford l’ha interrotto una serie di cinque vittorie consecutive ma resta sesto in classifica con conseguenti ambizioni europee per la prossima stagione. Ambizioni che da qualche settimana ha visto diminuire ilche però si è ben ripreso da una serie nera di quattro sconfitte in Premier League e una in InfoBetting: Scommesse Sportive e