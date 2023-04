(Di martedì 25 aprile 2023) Sulla statale all'altezza della stazione a valle dell'impianto di Monte Spico (Speikboden), in Valle Aurina, un enormeè arrivato in strada...

Sulla statale all'altezza della stazione a valle dell'impianto di Monte Spico (Speikboden), in Valle Aurina, un enormeè arrivato in strada dopo ...Quando arrivava in cima, ilrotolava di nuovo verso il basso e lui doveva ricominciare tutto ..., non è vero Albert Camus, filosofo e padre di un'intera scuola di pensiero chiamata ......in ogni nuova occasione un'opportunità per spostare qualche passo avanti il traguardo dell'... saldo come un blocco di granito, irremovibile come unerratico, inscalfibile e per certi ...

Assurdo, masso precipita poco dopo il passaggio di un'auto Gazzetta

Nel 2017 il venezuelano si rese artefice di un un'impresa memorabile: gareggiò ai mondiali in Finlandia indossando gli sci quel giorno per la prima volta ...Una chiesa troppo piccola per contenere le tantissime persone presenti. L’intera comunità di Moio della Civitella si è stretta attorno alla famiglia Stifano per ...