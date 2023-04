Asia Argento ritorna a L’Isola dei Famosi | ecco quando e in quale ruolo

(Di martedì 25 aprile 2023)è una dei personaggi televisivi che più genera polemiche e incuriosisce il pubblico. L’eclettica e imprevedibile figlia di Darioritornerà adei2023 per un momento speciale. Vediamo di che si tratta. Leggi anche: Dove vedere la replica dedei2023 La sorpresa diLa terza puntata dedei2023 slitterà a martedì 2 Maggio, anziché lunedì 1. Ma porterà con sé una guest star d’eccezione. La regista sbarcherà nelle spiagge dell’Honduras per la sorella Fiore, con laha un ottimo rapporto. Le due ragazze hanno madri diverse:è figlia ...

Intanto durante la diretta di lunedì 24 aprile la Blasi ha annunciato che per i naufraghi ci sarà una bella sorpresa: arriva... la scelta finale e lo sfogo degli esperti contro Giulia di Mario Manca Fiore, chi è la sorella diche sbarca all' Isola dei famosi di Roberta Mercuri E i giovani A loro piacerà l'idea ...... la scelta finale e lo sfogo degli esperti contro Giulia di Mario Manca Fiore, chi è la sorella diche sbarca all' Isola dei famosi di Roberta Mercuri E il valore aggiunto, oltre la ...

L’Isola dei Famosi 2023: arriva Asia Argento nella puntata del 2 maggio Tvblog

Fiore Argento, la sorella Asia e papà Dario commentano il percorso della naufraga a L'Isola dei Famosi. Ecco il video apparso sui social ...A caccia dei regali per la Festa della mamma 2023 Scopri la nostra guida con tante idee moda e beauty sotto i 150€ per stupirla.