Ascolti TV | Lunedì 24 aprile 2023 Isola si conferma 22 5% – 2 | 98 mln | Montalbano 18 1% 3 | 11 mln

(Di martedì 25 aprile 2023)dei Famosi Nella serata di ieri,24, su Rai1 – dalle 21.38 alle 23.37 – l’episodio L’Odore della Notte, datato 2002, de Il Commissarioha appassionato 3.115.000 spettatori pari al 18.1%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.06 – la seconda puntata de L’dei Famosi 17 ha raccolto davanti al video 2.983.000 spettatori pari al 22.5% di share (Isla Bonita: .000 – %). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 980.000 spettatori pari al 5.1% di share. A seguire il doppio episodio di Blue Bloods segna 803.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 802.000 spettatori (5%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.266.000 spettatori pari ad uno share del 6.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. ...

