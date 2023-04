Ascolti Tv Isola dei Famosi ieri sera | Ilary Blasi continua a regnare | quanto ha fatto la seconda puntata?

(Di martedì 25 aprile 2023), lunedì 24 aprile 2023, è andata in onda ladell’dei, la terza condotta da: mahain termini ditv? Di seguito tutti i dettagli e il riassunto della. Leggi anche:capelli, il nuovo look con la frangia divide: ha una parrucca? FOTO Lo scontro tv...

L'dei famosi, seconda sfida in: il confronto con la scorsa edizione Dunque, come abbiamo spiegato al dettaglio in un altro pezzo, il reality condotto da Ilary Blasi ieri sera ha ...24 aprile 2023, in prima serata su Rai1 - dalle 21.38 alle 23.37 - l'episodio L'Odore della ... Su Canale 5 - dalle 21.47 all'1.06 - la seconda puntata de L'dei Famosi 17 ha registrato una ...... Il daytime di Amici ha convinto 1.378.000 spettatori (15.8%); Canale 5: Il daytime de L'dei ... Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.324.000spettatori (14.6%);tv della mattina di ...

Ascolti tv, lunedì 24 aprile 2023: Il commissario Montalbano (18.1%), L’Isola dei Famosi (22.5%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

L'isola ha retto, niente calo dopo la prima puntata: accaduto rare volte Sospiro di sollievo per Ilary Blasi: la seconda puntata de L'isola dei famosi ha ...