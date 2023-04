Ascolti TV | Isola dei Famosi 2023 seconda puntata 24 aprile | ecco i dati auditel

(Di martedì 25 aprile 2023)TV,dei24: come sono andell’appuntamento di esordio condotto da Ilary Blasi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Scopriamo tutti i numeri.TV,dei24Ieri in prima serata BOOM #Canale5 #deisegna 2.983.000 telespettatori con il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... in linea con i cambiamenti tecnologici ed economici e un placement chei desideri degli ... dimmi che viaggiatore sei e ti dico qualescegliere di Raffaella Serini Oggi, un nuovo Leonardo ......andranno in onda in simultanea perché il lunedì è la serata in cui su Canale 5 va in onda l', ... Ovviamente non si può fare nessun tipo di raffronto, né sugliné sulle cose che dicono, in ......fino alle sorelle Enardu Ma oltre a Luca Di Carlo quali sono stati gli esclusi illustri dall'...che questa decisione da parte di Mediaset porti i suoi frutti anche dal punto di vista degli...

Ascolti tv, lunedì 24 aprile 2023: Il commissario Montalbano (18.1%), L’Isola dei Famosi (22.5%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv 24 aprile 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Si avvicina il primo verdetto di questa nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi: uscirà uno fra Helena Prestes e Marco Predolin ...