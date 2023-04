Ascolti 24 aprile | quanto ha fatto la seconda puntata de L’Isola dei Famosi

(Di martedì 25 aprile 2023) Parliamo di. Ieri sera, lunedì 24, è andata in onda ladella 17esima edizione dedei. Il televoto ha decretato l’uscita di Marco Predolin, esiliato sudi Sant’Elena in solitaria, mentre al televoto sono andati Nathaly Caldonazzo, Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini e Fiore Argento, quest’ultima per volere del leader Andrea Lo Cicero. Nathaly, Fiore, Alessandro e Simone al televoto Chi vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/rwqF7Bu2FF —dei(@IsolaDei) April 24, 2023 Ladedeiha totalizzato 2.983.000 spettatori pari al 22,49% di share. Mentre su Rai Uno la fiction ...

approfondimento Festa della Liberazione, 10 film da vedere per capire il 25FOTOGALLERY ... Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al terzo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA ...Marco Zonetti per Dagospia isola dei famosi 7 GliTv e i dati Auditel di lunedì 242023 vedono, in prima serata, la seconda puntata de L'Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi con gli opinionisti ...... ha detto ai telespettatori: 'Domani non andremo in onda per via dei festeggiamenti del 25, ... gennaio e febbraio, sia The Voice Senior che The Voice Kids, forte del successo inavuto ...

Ascolti venerdì 21 aprile, chi ha vinto tra Ci Vuole un Fiore e Il Patriarca con Claudio Amendola Fanpage.it

Gli studenti delle classi quinte dell’Isis Fossombroni hanno visitato la caserma del Reggimento “Cavalleria Savoia” ...Roma, 25 apr. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio all’Altare della Patria in occasione dell’Anniversario della Liberazione. Ad accoglierlo il ministro dell ...