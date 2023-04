(Di martedì 25 aprile 2023) "Se vinciamo all'Etihad non avremo vinto la Premier League. Ma sapevamo dall'inizio che per vincere il titolo dobbiamo conquistare partite come quella in casa delCity". Mikelè ...

"Se vinciamo all'Etihad non avremo vinto la Premier League. Ma sapevamo dall'inizio che per vincere il titolo dobbiamo conquistare partite come quella in casa delCity". Mikelè pronto alla sfida, al giorno del giudizio per le ambizioni dell'Arsenal di conquistare il suo primo titolo dal 2004: quello della partita in casa dei campioni d'......le pedine ci saranno il maestro Guardiola contro l'allievo: l'allenatore dei Gunners, prima di diventare guida tecnica dell'Arsenal, si è fatto le ossa da vice di Pep proprio al...Dopo l'ennesimo stop in campionato col 3 - 3 contro il Southampton, l' Arsenal di Mikelsi trova ora a +5 sulCity che ha, però, due gare in meno giocate e, potenzialmente, sarebbe addirittura a +1 sui Gunners. Ecco perché diventa fondamentale il big match di mercoledì ...

Arteta: "A Manchester serve un Arsenal perfetto e so che lo vedrò" La Gazzetta dello Sport

Il tecnico dei Gunners ottimista: "Vedo la fiducia dei miei giocatori. Possiamo metterli in difficoltà sfruttando i nostri punti di forza" ...Manchester City contro Manchester United. Tutte le informazioni necessarie per la prossima e inedita Finale di FA Cup.