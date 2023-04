Arsenal | Arteta | «Se domani battiamo il City non avremo vinto comunque la Premier»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 aprile 2023) Le parole del tecnico dell’, in vista dello scontro diretto contro il Manchesterdisera Mikel, tecnico dell’ha parlato in conferenza stampa in vista dello scontro decisivo per laLeague contro il Manchesterdisera. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Ci credo al 100%. Sapevamo fin dall’inizio che ilera la squadra da battere, probabilmente insieme al Liverpool visto quello che hanno fatto negli ultimi 6-7 anni. Volevamo avvicinarci a loro, colmare quel divario il più possibile e oggi siamo testa a testa con il. Questo incontro sarà molto importante ma non deciderà il campionato. Se vinceremosera, ...