Arrestata oltre 25 volte in 12 anni | presa ancora mentre tentava un furto in casa una giovane mamma a Milano

(Di martedì 25 aprile 2023) La ragazza, che ora ha 25, è stata fermata l'ennesima volta con altre due venerdì pomeriggioforzavano una porta. Per lei chiesti i domiciliari nel campo rom dove ha un figlio neonato

25 volte in 12 anni per furti in casa. La 25enne chiede i domiciliari al campo rom: 'Devo ... 'Era geloso e ha assoldato dei picchiatori' Decine di infrazioni e, fra quelle, moltei 200 ...A Oristano è statanel 2013 mentre stava cercando di rubare nell'appartamento di un parroco . Tra il 2015 e il 2020 sono stati documentati10 episodi di furto e possesso ...A Oristano è statanel 2013 mentre tentava di derubare l'appartamento di un parroco. Tra il 2015 e il 202010 episodi di furto e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, tutti ...

Firenze, 25 aprile 2023 – Si potrebbe dire che si tratta di un record, ma sicuramente non nell'accezione positiva del termine. Una donna, da quando ha compiuto 14 anni - ed è quindi diventata punibile ...