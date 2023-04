Arnaldi-Fils oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

(Di martedì 25 aprile 2023) Matteose la vedrà contro Arthurnel turno decisivo delle qualificazioni deldi(Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. Entrambi sono reduci da due brillanti vittorie al primo turno. L’azzurro ha battuto nettamente l’austriaco Filip Misolic mentre il francese ha lasciato quattro giochi alla wild card marocchina Reda Bennani. Tra i due giocatori non ci sono precedenti all’attivo da registrare., tuttavia, partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il ligure è in un ottimo momento di forma avendo trionfato nel Challenger di Murcia ed essendo giunto fino al secondo turno nel torneo ATP 500 di Barcellona dopo aver superato le qualificazioni. SEGUI LA ...

Misolic 6 - 1 6 - 4 Successo convincente, infine, per Matteo. Il sanremese si è imposto ... Per lui ora il giovane francese Arthur. Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone ...RISULTATI TURNO DECISI VO (2) Cecchinato vs (19) Zeppieri Meligeni Alves vs Vavassori (8)vs (17)PRIMO TURNO (1) Struff b. Nardi 7 - 5 6 - 4 (22) Karatsev b. Brancaccio 6 - 4 6 - ......00 - Struff vs Karatsev a seguire - Meligeni Alves vs Vavassori non prima delle 14:30 -o Misolic vsa seguire - Shevchenko o Bellier vs Tseng o Cerundolo

Calato il sipario sulla prima giornata di qualificazioni nel Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica sono stati protagonisti sette azzurri e il bilancio è stato in attivo: Andrea Va ...Andrea Vavassori e Matteo Arnaldi si aggiungono, dopo Cecchinato e Zeppieri, al novero dei vincitori di giornata. Sconfitte invece per Francesco Passaro, Luca Nardi e Raul Brancaccio ...