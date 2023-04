Arisa svela come mai non sente i ragazzi di Amici dopo la fine del programma

Leggi su biccy

(Di martedì 25 aprile 2023) Tra tutti i professori die Lorella Cuccarini sembrano quelle più materne e vicine ai loro alunni, ma questo non significa che diventino amiche deie che li accompagnino in un percorso ancheladel talent.in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegatomai una volta finito il serale non continua a mantenere rapporti stretti con i suoi ex alunni. “Se sento iladel? Non sono una persona dai rapporti duraturi. Se ihanno bisogno di me per cose concrete e utili ci sono. Ognuno deve fare il proprio percorso in modo autonomo: io per prima faccio così. Rudy sbaglia, mi chiama mamma chioccia, ma io ...