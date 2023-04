(Di martedì 25 aprile 2023) . Gli agenti hanno accertato che l’si era allontanato dal proprio domicilio dove era sottoposto alla detenzione domiciliare Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato unin via Baffi, accertando che lo stesso, identificato per un 35enne di Giugliano in Campania, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio, reati in materia di armi e lesioni personali aggravate; pertanto è finito in manette per. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

... reati in materia di armi e lesioni personali aggravate; pertanto è statoper evasione. Controlli al Pallonetto Stamattina i Nibbio dell'ufficio prevenzione generale e personale della ...... hanno rintracciato l'uomo in via Foria dove lo hanno bloccato identificandolo, un 17enne tunisino con precedenti eper tentata rapina, lesioni personali e danneggiamento.... la potente cosca con base tra il rione Amicizia, l'e il Vasto potrebbe infatti decidere ...all'inizio del '98 al Brennero per un reato minore e destinatario, mentre era già dietro ...

Napoli, Arenaccia: arrestato un uomo per evasione Ottopagine

Un uomo di 35 anni originario di Giugliano in Campania, questa mattina è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo è stato sorpreso dagli Agenti per strada all’Arenaccia. Arrestat ...Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo in via Baffi, ...