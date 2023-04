(Di martedì 25 aprile 2023)mentre sistema la spesa nell'auto fuori da un centro commerciale. È la sorte toccata a una pensionata di 87 anni sabato scorso a, attualmente ricoverata in...

e investita mentre sistema la spesa nell'auto fuori da un centro commerciale. È la sorte toccata a una pensionata di 87 anni sabato scorso a Rimini, attualmente ricoverata in gravi condizioni.... in gravi condizioni, una donna di 87 anni , nata a Novafeltria,sabato scorso all'esterno ... Sono le 12.30 di sabato quando l'sta prelevando i sacchetti della spesa dal carrello per ...L', originaria di Novafeltria, è ancora ricoverata all'ospedale di Rimini. I medici giudicano stabili le sue condizioni, che tuttavia restano gravi. Ultimi Articoli 25 aprile 1809 - Gli ...

Anziana rapinata e investita a Rimini, è grave: fermato un napoletano ilmattino.it

Rapinata e investita mentre sistema la spesa nell'auto fuori da un centro commerciale. È la sorte toccata a una pensionata di 87 anni sabato scorso a Rimini, attualmente ricoverata ...Non ha ancora incontrato il 38enne di Caserta, già noto alle forze dell'ordine, attualmente ai Casetti e indagato in relazione alla rapina avvenuta intorno alle 12.30 di sabato (22 aprile), nel parche ...