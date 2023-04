Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 25 aprile

Leggi su zon

(Di martedì 25 aprile 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 25Ridge e Deacon hanno una discussione abbastanza animata e vengono alle mani, ma poi sono interrotti dall’arrivo di Brooke che riesce a calmare la situazione. Nel frattempo, Sheila va da Taylor per raccontarle di Brooke e Deacon e cerca di convincerla che è lei la donna giusta per Ridge e deve farsi avanti. Ma Taylor, che sa già tutto, non si sbilancia. Rena Sofer- Filmografia parziale Cinema Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney ...