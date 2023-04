Andrea Fortunato | un campione morto troppo presto

Aveva solo ventitré anni e un cognome che raccontava una storia che purtroppo non era la sua. Se ne andò il 25 aprile del 1995, di martedì. Leucemia. Si era ammalato un anno prima, nel maggio del 1994.Gli eroi son tutti giovani e belli.non faceva eccezione. Era un eroe della domenica " nei primi anni Novanta non c'era lo "spezzatino" tv " e aveva un grande futuro davanti. Terzino sinistro solido e intraprendente, ...Sorteggio non troppoper il Sunshine Biotrading Morana Salus Team nei playoff per accedere alla categoria ... Daniel Franchino, Giuseppe Galfano, Giorgio Parisi, Enrico Trimarchi,Adamo ...

Il 25 aprile 1995 moriva Andrea Fortunato, terzino della Juventus e della Nazionale. "Nel suo ruolo era davvero fra i migliori", disse di lui Giovanni Trapattoni, che lo volle a tutti i costi alla Juv ...L'ex giocatore della Juve, uno dei più promettenti della sua generazione, si ammalò nell'aprile del 1994. Operato a luglio trascorse 11 mesi fra speranza e rassegnazione. Morì il 25 aprile del '95 ...