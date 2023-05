Andorra | alle elezioni trionfa il premier uscente | ma si temono scossoni al sistema bancario

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 25 aprile 2023) Un anno fa, il Principato diera in preda all’isteria per la carenza di beni alimentari e per le altre incertezze che incombevano sul turismo, fonte principale di introiti per il Paese. Lo sciopero degli autotrasportatori spagnoli aveva mandato nel panico glini, che presero d’assalto i supermercati facendo incetta di alimentari, olio in particolare.vince la ricerca di stabilità Oggi, invece,del 2 aprileha vistore la stabilità politica. Ha vinto infatti ilXavier Espot, confermato per altri quattro anni. Il suo partito Demòcrates perha ottenuto la maggioranza dei seggi e ha reso totale la sua leadership nella ...