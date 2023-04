Andare allo stadio in Argentina | perché hanno conservato la passione che in Italia si è persa?

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 aprile 2023) Metti due serea Buenos Aires. Cronache da un mondo surreale. Il ruggito della curva dopo un gol sbagliato, il canto di migliaia di tifosi che si alza al tramonto nel cielo della capitale, sempre uguale e diverso da ognidi quartiere. Le strade bloccate intorno, i cordoni di polizia, l’assenza di tifosi ospiti e le scarse misure di sicurezza all’interno di “curve” dove si fa in fretta a finire travolti dalla calca. Unasenza eguali, con un tifo che trascende quello che succede sul terreno da gioco e diventa comunità, amore, storia, profonda umanità. Insomma, il calcio argentino è una continua contraddizione in termini. Quando midetto che sarei stato due settimane a Buenos Aires per lavoro vi confesso candidamente che ...